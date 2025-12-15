الصفدي يؤكد دعم الأردن الكامل لدور الأونروا الإنساني في غزة

05:18 م

الوكيل الإخباري- تلقّى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالًا هاتفيًّا من المفوّض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني. اضافة اعلان





‏وأكّد الصفدي الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، التي ما تزال تواجه كارثة إنسانية نتيجة الدمار الذي سببه العدوان الإسرائيلي، واستمرار إسرائيل في منع دخول الكمّ الكافي من المساعدات الإنسانية، وفرض القيود غير القانونية على المنظمات الأممية، وخصوصًا (الأونروا).



كما أكّد الصفدي ولازاريني أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتسهيل برامج المساعدات والإغاثة، وبما يشمل المساعدات التي تقدّمها وكالة (الأونروا)، وعدم منع تلك المساعدات من الوصول، كما أكّدا أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمديد ولاية (الأونروا) لثلاثة أعوام إضافية.



‏وشدّد الصفدي على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لدعم الوكالة، التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأيّ جهة أخرى؛ لتمكينها من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق تكليفها الأممي.



وجدّد الصفدي إدانة المملكة لاقتحام القوات الإسرائيلية مقرّ وكالة (الأونروا) في حيّ الشيخ جرّاح في القدس الشرقية؛ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرمة مقارّ الأمم المتحدة، وتصعيدًا غير مقبول.

