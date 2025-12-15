المجلس التمريضي ومستشفى الجامعة يبحثان سبل التعاون المشترك

الوكيل الإخباري- بحث وفد من المجلس التمريضي الأردني مع مستشفى الجامعة الأردنية سبل التعاون المشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية بما يسهم في تطوير القطاع التمريضي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للمجلس، اليوم الاثنين، بحث الجانبان خلال الزيارة التعاون في مجال الاختصاص التمريضي، بما يشمل تأهيل الممرضين في الاختصاصات التمريضية المختلفة، وتوفير بيئات تدريب سريري معتمدة، ودعم برامج الإقامة والتدريب التخصصي، بما يتوافق مع تعليمات المجلس التمريضي الأردني والمعايير الوطنية والدولية المعتمدة.



وأكد أمين عام المجلس الدكتور هاني النوافلة، أن الاختصاص في التمريض يعد السبب الرئيسي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى، مشيرا إلى أن تطوير الممرض المختص يسهم بشكل مباشر في تحسين النتائج الصحية ورفع كفاءة الأداء السريري وتعزيز فاعلية النظام الصحي.



وقال إن الاستثمار في برامج الاختصاص التمريضي المبنية على الكفايات يشكل ركيزة أساسية لضمان تقديم رعاية صحية آمنة ومتخصصة، مشيرا إلى مجال المحاكاة السريرية ودور مراكز المحاكاة التابعة للمجلس في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية والطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الجاهزية السريرية قبل الالتحاق بالميدان العملي.



وأكد التزام المجلس بتقديم الدعم الكامل للكوادر الطبية والتمريضية في التدريب بمجال المحاكاة السريرية، مشددا على أهمية توسيع استخدام المحاكاة كأداة تعليمية وتدريبية أساسية في برامج الاختصاص والتأهيل المهني.



من جانبه، أكد مدير عام المستشفى الدكتور نادر البصول، حرص إدارة المستشفى على تعزيز التعاون مع المجلس في مجالات الاختصاص التمريضي والتدريب والمحاكاة السريرية، بما يسهم في تطوير الموارد البشرية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى.



واطلع وفد المجلس خلال زيارته لدائرة التمريض في المستشفى على واقع العمل التمريضي والخدمات المقدمة، كما قام بجولة ميدانية في قسم العناية الحثيثة وقسم الطوارئ، برفقة مدير التمريض في المستشفى سليمان ربابعة، ومن قسم الاختصاص في المجلس أشرف السعودي.