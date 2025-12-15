وزير الاستثمار: المناطق التنموية أداة فاعلة لجذب الاستثمارات وتوزيع مكتسبات التنمية

الوكيل الإخباري- قال وزير الاستثمار الدكتور طارق أبو غزالة، اليوم الاثنين، إن المناطق التنموية تشكل أداة فاعلة لجذب الاستثمارات النوعية وتوزيع مكتسبات التنمية على مختلف محافظات المملكة.

جاء ذلك خلال رعايته انطلاق أعمال منتدى اقتصادي بعنوان "رؤية التحديث الاقتصاد إطلاق الإمكانات لبناء المستقبل"، نظمته منطقة الثريا التنموية الصناعية، لبحث أفضل السبل والخطط والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتلبية احتياجات المستثمرين.



و أشار الدكتور أبو غزالة إلى أهمية منطقة الثريا التنموية الصناعية في محافظة المفرق، مؤكدا أنها تمثل نموذجا ناجحا لهذا النهج، إذ بلغ حجم الاستثمارات فيها نحو 197 مليون دينار، ووفرت ألفي فرصة عمل مباشرة، ما يعكس دورها المحوري في دعم التنمية في المفرق.



وأكد أن وزارة الاستثمار ماضية، في ضوء توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، بما يسهم في تعزيز التنمية وبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، بما ينعكس إيجابا على توفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في جميع محافظات المملكة.



وبين أن الاستثمار يشكل المسار الأساسي لبناء اقتصاد قوي ومزدهر، قادر على توليد الفرص وتعزيز التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل، بما يعود بالفائدة على المجتمع، ويلمس أثره المواطنون.



وأشار إلى أهمية التكامل في الأدوار بين الوزارات والمؤسسات الوطنية لجذب الاستثمارات، من خلال نهج موحد تقوده وزارة الاستثمار، وبشراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين العام والخاص.



بدوره، أكد المدير التنفيذي لمدينة الثريا الصناعية التنموية، محمد الحسبان، أن "الثريا التنموية" تعد بوابة استثمارية في الأردن، وتتميز بموقع استراتيجي بالقرب من الطرق الرئيسية والمنافذ اللوجستية، ما يعزز سهولة الوصول للأسواق المحلية والإقليمية.



وبين أن المنطقة التي تبلغ مساحتها 921 دونما، توفر حلولا عقارية متكاملة وقابلة للتوسع مصممة خصيصا للمشاريع الصناعية والخدمية، كما تقدم حوافز ضريبية وجمركية، وتسهيلات إدارية تهدف إلى تبسيط إجراءات بدء الأعمال، ما يجعلها بيئة مثالية للنمو الاقتصادي واجتذاب رأس المال الأجنبي.