الأردن يسير قافلة مساعدات جديده إلى سوريا

الإثنين 2025-12-15 05:31 م

الإثنين، 15-12-2025 05:00 م

الوكيل الإخباري-   سيّرت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الاثنين، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، قافلة مساعدات إنسانية إلى الجمهورية العربية السورية، بدعمٍ ومشاركة من دولة هنغاريا ( وكالة هنغاريا للمساعدة) ومنظمة يد العون للإغاثة والتنمية.

وقالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بيان صدر عنها إن القافلة تضم ٢١ شاحنة، تحتوي على كرفانات سكنية ومواد غذائية.


وأكدت الهيئة أن هذه القافلة تأتي في إطار الجهود الإنسانية المشتركة الهادفة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، وامتدادًا للدور الإنساني الذي يضطلع به الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في دعم الأشقاء وقت الأزمات.


وثمنت الهيئة الخيرية في الوقت ذاته الدعم المقدم من دولة هنغاريا ومنظمة يد العون، والذي يجسّد قيم التضامن الدولي والعمل الإنساني المشترك.


ويواصل الأردن، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أداء دوره كمركز إقليمي فاعل في إيصال المساعدات الإنسانية، مستندًا إلى خبراته وقدراته اللوجستية، بما يسهم في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار المجتمعي.

 
 


