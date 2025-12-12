الجمعة 2025-12-12 08:06 م

الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
وزارة الخارجية
الجمعة، 12-12-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري-   أكّد وزراء خارجية كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

فعلى مدار عقود، قامت الأنروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩. ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأنروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤدّيه الوكالة واستمرارية عملياتها.


ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأنروا في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، لما يمثّله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يُعدّ تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينصّ بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأنروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.

 
 


