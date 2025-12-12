الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا

ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأنروا في حيّ الشيخ جرّاح بالقدس الشرقية، لما يمثّله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يُعدّ تصعيدًا غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينصّ بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأنروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
-
أخبار متعلقة
-
"النشامى" يتأهل لنصف نهائي كأس العرب 2025
-
جمعية "علياء الأمل" تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إربد غدًا السبت
-
الإعلان عن تشكيلة "النشامى" لملاقاة العراق
-
أمانة عمّان تنفذ خطة الطوارئ الخاصة بتوزيع الكوادر في العاصمة
-
بيان صادر عن مديرية الأمن العام
-
الزراعة: الموسم المطري إيجابي للقطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي
-
تنويه من شركة إي فواتيركم
-
وزير الاتصال الحكومي ينعى الصحفي بسام الياسين