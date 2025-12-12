الأردن ودول أخرى يدينون اقتحام القوات الإسرائيلية لمقرّ وكالة الأونروا

الوكيل الإخباري- أكّد وزراء خارجية كلّ من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.

فعلى مدار عقود، قامت الأنروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩. ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأنروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤدّيه الوكالة واستمرارية عملياتها.