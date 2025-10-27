الأردن وطاجيكستان يبحثان العلاقات الثنائية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
