الأردن وطاجيكستان يبحثان العلاقات الثنائية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم مع وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبلَ تطويرها في مختلف المجالات.





وبحث الوزيران الأوضاع الإقليمية وجهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والفورية إلى القطاع وإطلاق حراك سياسي حقيقي لتنفيذ حل الدولتين سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.