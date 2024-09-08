الأردن يحقق في إطلاق النار على جسر الملك حسين

وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق "معبر الكرامة" في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار.
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