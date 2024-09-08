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الأردن يحقق في إطلاق النار على جسر الملك حسين

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الأحد، 08-09-2024 11:15 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الداخلية ان الجهات الرسمية باشرت التحقيق في حادثة إطلاق النار التي وقعت على الجانب الآخر من جسر الملك حسين.

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وكانت جهات رسمية اسرائيلية أعلنت مقتل 3 موظفين اسرائيليين يعملون في معبر اللنبي وهم في العقد الخامس من العمر جراء إطلاق نار في المعبر، "من الجانب الواقع في فلسطين المحتلة".

 


وأشار تلفزيون فلسطين الرسمي، إلى أن الاحتلال أغلق "معبر الكرامة" في كلا الاتجاهين بعد عملية إطلاق النار.

(بترا)

 
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