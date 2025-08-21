الخميس 2025-08-21 08:50 ص
 

مدفعية الاحتلال تقصف جباليا شمالي غزة

غزة
 
الخميس، 21-08-2025 07:26 ص
الوكيل الإخباري-   قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي تشن قصفا مكثفا على بلدة جباليا شمالي قطاع غزة. اضافة اعلان
 
 
