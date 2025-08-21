الخميس 2025-08-21 08:50 ص
 

تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الخميس

المدرج الروماني في وسط البلد بالعاصمة عمّان
المدرج الروماني في وسط البلد بالعاصمة عمّان
 
الخميس، 21-08-2025
الوكيل الإخباري-   يكون الطقس الخميس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.اضافة اعلان


وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس حتى الأحد صيفيا عاديا في أغلب المناطق، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 31 و21 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 29 و19، وفي المرتفعات الشمالية 27 و16، وفي مرتفعات الشراة 28 و17، وفي مناطق البادية 36 و20، وفي مناطق السهول 32 و20، وفي الأغوار الشمالية 38 و24، وفي الأغوار الجنوبية 41 و27، وفي البحر الميت 40 و26، وفي خليج العقبة 40 و26 درجة مئوية.
 
 
