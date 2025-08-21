الأمم المتحدة تدين خطة إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية

وقال بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، مساء الأربعاء، إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تنتهك القانون الدولي وتتعارض بشكل مباشر مع قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن المضي قدمًا في هذا المشروع يُعد تهديدًا وجوديًا لحل الدولتين.
وأشار إلى أن المشروع سيفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وسيخلّف عواقب وخيمة على التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية، والامتثال الكامل لالتزاماتها وفق القانون الدولي، والعمل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يتماشى مع الرأي الاستشاري (الفتوى) لمحكمة العدل الدولية، والصادر في 19 تموز 2024.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مخيم الفارعة بالضفة
-
مدفعية الاحتلال تقصف جباليا شمالي غزة
-
الاحتلال يداهم خيام الفلسطينيين في خربة ابزيق شمال طوباس
-
الخارجية الفلسطينية تصدر بيانا بشأن قرار إسرائيل احتلال غزة
-
"سي إن إن" تعد دراسة توضح فروقات الأسعار وتكاليف المعيشة في القطاع
-
الأمم المتحدة: قرار احتلال مدينة غزة سيؤدي إلى عمليات قتل جماعي للفلسطينيين
-
الاحتلال يعلن اتخاذ الخطوات الأولى للسيطرة على غزة
-
نتنياهو يكشف ما جرى صبيحة هجوم حماس وخطة احتلال غزة