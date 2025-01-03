الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الجبل الأسود الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
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