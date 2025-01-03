 
الجمعة 2025-01-03 02:12 م
 

الأردن يدين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الجمعة، 03-01-2025 01:16 م
الوكيل الإخباري-   دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين حادث إطلاق النار الذي وقع في جمهورية الجبل الأسود الصديقة، والذي أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والإصابات.اضافة اعلان


‏وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الجبل الأسود الصديقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأعرب السفير القضاة عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.
 
gnews

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