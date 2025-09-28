الأردن يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو رسميا بالدولة الفلسطينية

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، تثمين المملكة لهذا القرار المُتّسق، والجهود الدولية الساعية لتثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وجدّد المجالي التأكيد على مواصلة المملكة العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
