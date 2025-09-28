الأحد 2025-09-28 01:43 م
 

الأردن يرحب باعتراف جمهورية سان مارينو رسميا بالدولة الفلسطينية

رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوةٌ هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للت
مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
 
الوكيل الإخباري-   رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان جمهورية سان مارينو الاعتراف رسميًّا بالدولة الفلسطينية؛ خطوةٌ هامة وداعمة للإجماع الدولي الداعي إلى إنهاء الاحتلال، وعدم إنكار حق الفلسطينيين غير القابل للتصرّف في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على أساس حلّ الدولتين.اضافة اعلان


وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، فؤاد المجالي، تثمين المملكة لهذا القرار المُتّسق، والجهود الدولية الساعية لتثبيت الحقوق المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، انسجامًا مع قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدّد المجالي التأكيد على مواصلة المملكة العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
 
 
