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الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية

دائرة الجمارك
دائرة الجمارك
الإثنين، 24-02-2025 07:33 م

الوكيل الإخباري-   شارك الأردن في الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

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ومثل المملكة في الاجتماع مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور أحمد العكاليك، بحضور مدراء سلطات وهيئات الجمارك بالدول العربية.


وأكد العكاليك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشاركة الأردن في الاجتماع تأتي في ظل تفاعل المملكة مع الجهود العربية في مجال الجمارك، وتعزيزا للتعاون العربي في هذا المجال في إطار منظومة العمل العربي المشترك والذي يندرج ضمن قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية.

 
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