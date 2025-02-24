الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية

الوكيل الإخباري- شارك الأردن في الاجتماع الـ45 لمديري عموم الجمارك في الدول العربية، الذي عقد اليوم الاثنين في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

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ومثل المملكة في الاجتماع مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور أحمد العكاليك، بحضور مدراء سلطات وهيئات الجمارك بالدول العربية.