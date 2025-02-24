الأردن يشارك في الاجتماع الـ45 لعموم الجمارك في الدول العربية

ومثل المملكة في الاجتماع مدير عام دائرة الجمارك اللواء الدكتور أحمد العكاليك، بحضور مدراء سلطات وهيئات الجمارك بالدول العربية.
وأكد العكاليك لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشاركة الأردن في الاجتماع تأتي في ظل تفاعل المملكة مع الجهود العربية في مجال الجمارك، وتعزيزا للتعاون العربي في هذا المجال في إطار منظومة العمل العربي المشترك والذي يندرج ضمن قطاع الشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية.
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