الأردن يعزي باكستان

11:36 ص

الوكيل الإخباري- أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، بضحايا الفيضانات والسيول والانزلاقات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، التي ضربت عددًا من الأقاليم، ما أسفر عن إصابة وسقوط المئات، بينهم عناصر من وحدات الإنقاذ الباكستانية جرّاء تحطّم مروحيتهم.





وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير د. سفيان القضاة، تعاطف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، مُعرِبًا عن أصدق التعازي لأُسَر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.