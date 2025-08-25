الإثنين 2025-08-25 05:12 م
 

الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة

القوات المسلحة الاردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الإثنين، 25-08-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري-   نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (40) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(163) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (396) إنزالاً،   لتبلغ بذلك مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو ( 793) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.

 
 
