الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة

وبهذا الإنزال، يرتفع عدد العمليات التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية منذ عودة الإنزالات في 27 تموز الماضي إلى(163) إنزالاً أردنياً، فيما بلغ إجمالي الإنزالات المنفذة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة (396) إنزالاً، لتبلغ بذلك مجموع المساعدات التي تم إسقاطها جواً من قبل سلاح الجو الملكي الاردني إلى نحو ( 793) طناً من المواد الإغاثية والاحتياجات الأساسية.
