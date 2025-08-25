الأردن يواصل إيصال المساعدات إلى غزة

الوكيل الإخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، عملية إنزال جوي إلى قطاع غزة، شاركت في العملية طائرات سلاح الجو الملكي الأردني وكل من جمهورية ألمانيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اندونيسيا، حيث تم إسقاط نحو (40) طناً من المواد الغذائية والإغاثية داخل القطاع.

