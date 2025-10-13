ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

وقال ترامب للصحفيين خلال حديثه عن إيقاف الحرب على غزة: "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة، لا أعتقد أنني سأدخل الجنة".
وأضاف: "لست متأكدا من قدرتي على دخول الجنة، لكنني حسنت حياة الكثيرين".
وكان ترامب قد صرح لقناة "فوكس نيوز" في أغسطس أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يدخله الجنة.
وعلق ترامب للصحفيين اليوم الأحد قائلا إنه "كان يتصرف بعفوية بعض الشيء" عندما صرح بذلك وقتها، لكنه لا يتوقع دخول الجنة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
