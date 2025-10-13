الإثنين 2025-10-13 08:04 م
 

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة
ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة
 
الإثنين، 13-10-2025 07:40 م
الوكيل الإخباري-   صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد، بأنه لا يعتقد أنه سيدخل الجنة.اضافة اعلان


وقال ترامب للصحفيين خلال حديثه عن إيقاف الحرب على غزة: "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة، لا أعتقد أنني سأدخل الجنة".

وأضاف: "لست متأكدا من قدرتي على دخول الجنة، لكنني حسنت حياة الكثيرين".

وكان ترامب قد صرح لقناة "فوكس نيوز" في أغسطس أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا قد يدخله الجنة.

وعلق ترامب للصحفيين اليوم الأحد قائلا إنه "كان يتصرف بعفوية بعض الشيء" عندما صرح بذلك وقتها، لكنه لا يتوقع دخول الجنة بعد التوصل لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

عربي ودولي ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة

عربي ودولي قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة

ا

فلسطين ترامب: سنوقع على وثيقة بشأن اتفاق غزة

بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد

خاص بالوكيل بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد

ل

أخبار محلية الملك يلتقي ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

ترامب يرجو رئيس الكيان للصفح عن "بيبي" نتنياهو

عربي ودولي ترامب يرجو رئيس الكيان للصفح عن "بيبي" نتنياهو

ا

شؤون برلمانية لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان



 
 





الأكثر مشاهدة