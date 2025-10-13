ترامب: سنوقع على وثيقة بشأن اتفاق غزة

وأوضح ترامب أن مسألة جثامين المختطفين الإسرائيليين لا تزال عالقة، مشيرًا إلى أن هناك عمليات جارية للعثور على الجثث في إطار التفاهمات الجارية.
وفي كلمته، وجّه ترامب الشكر إلى دولة قطر، واصفًا أميرها بأنه "قائد مذهل"، كما أشاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن تركيا تمتلك أحد أفضل الجيوش في العالم، وإن أردوغان "رجل مذهل وصديق رائع".
كما أعرب عن تقديره للرئيس المصري، مؤكدًا أنه يقود دولة تمتد حضارتها لستة آلاف سنة، مشيدًا بدور مصر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة
-
فدوى البرغوثي توجه رسالة بالدموع لزوجها في الأسر
-
إعلام إسرائيلي: بدء تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
-
حافلة أسرى فلسطينيين مفرج عنهم تصل إلى خان يونس
-
إخراج عضوي الكنيست عودة وكاسيف بعد مقاطعتهما خطاب ترامب - فيديو
-
بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية .. تجهيز سفينة "الإمارات الإنسانية" لغزة
-
63 شهيدا في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
-
حماس تحض ترامب والوسطاء على ضمان عدم استئناف إسرائيل حربها على غزة