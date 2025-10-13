الإثنين 2025-10-13 08:05 م
 

ترامب: سنوقع على وثيقة بشأن اتفاق غزة

الإثنين، 13-10-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري- قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ، إن بلاده ستوقّع على وثيقة شاملة بشأن الاتفاق بين إسرائيل وحماس، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لحل المسائل العالقة.

وأوضح ترامب أن مسألة جثامين المختطفين الإسرائيليين لا تزال عالقة، مشيرًا إلى أن هناك عمليات جارية للعثور على الجثث في إطار التفاهمات الجارية.


وفي كلمته، وجّه ترامب الشكر إلى دولة قطر، واصفًا أميرها بأنه "قائد مذهل"، كما أشاد بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلًا إن تركيا تمتلك أحد أفضل الجيوش في العالم، وإن أردوغان "رجل مذهل وصديق رائع".


كما أعرب عن تقديره للرئيس المصري، مؤكدًا أنه يقود دولة تمتد حضارتها لستة آلاف سنة، مشيدًا بدور مصر في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.

 
 
