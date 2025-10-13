شاهد.. قلادة النيل التي أهداها السيسي لترامب

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قرار مصر إهداء نظيره الأمريكي دونالد ترامب قلادة النيل وهي الأرفع شأنا بين الأوسمة المصرية.



وقال السيسي في كلمة عقب توقيع اتفاق إنهاء الحرب في غزة: "السادة الحضور، تقديرا لجهود فخامة الرئيس دونالد ترامب، أود أن أعلن أمامكم، قرار مصر إهداءه قلادة النيل، وهي الأرفع والأعظم شأنا وقدرا بين الأوسمة المصرية وتمنح لرؤساء الدول ولمن يقدمون خدمات جليلة للإنسانية".

ووفقا لموقع الرئاسة المصرية، هي أرفع الأوسمة المصرية وأعظمها شأنا وقدرا، ولها المقام الأول بينهم، ومن عظمة قدرها يتم تسليمها بمعرفة رئيس الجمهورية المصرية شخصيا، ويعطون براءة موقعا عليها من رئيس الجمهورية، ويؤدى التعظيم العسكري لأصحاب القلادة عند وفاتهم، ويجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.



وتتألف القلادة من سلسلة تتعاقب فيها ثلاث وحدات مربعة الشكل، كل وحدة منهم محلاة بالميناء وبرموز فرعونية، وتتصل الوحدات ببعضها من الأركان بسلسلتين متوازيتين، يتوسط كل سلسلة منهم زهرة لوتس صغيرة، وتتكرر الوحدات الثلاث على التوالي: الأولى: ترمز إلى حماية البلاد من الشرور. الثانية: ترمز إلى الرخاء والسعادة التي يجلبها النيل. الثالثة: ترمز إلى الخير والدوام.



وتتصل كل وحدة بالأخرى بزهرة دائرية محلاة بدائرة من الفصوص الحمراء وفى وسطها فص أزرق، ومعلقة بحلقات في وسط الوحدات المربعة، والوحدات مثبتة من أركانها في فرعي السلسلة.



وللقلادة حلية تتصل بالسلسلة بمشبك على شكل زهرتي لوتس، والحلية ذات شكل دائري ومحلاة بزهرات فرعونية وبالميناء وبالفصوص الحمراء والزرقاء، وفي وسطها رسم بارز يمثل رمز النيل موحدًا بين الشمال الذي يمثله البردي والجنوب الذي يمثله زهرة اللوتس.



