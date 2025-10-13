السيسي في افتتاح القمة: لحظة تاريخية وفرصة لإحلال السلام في المنطقة

08:07 م

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المنطقة والعالم يشهدان اليوم لحظة تاريخية فارقة مع انطلاق قمة شرم الشيخ للسلام، معرباً عن أمله في أن يُنهي الاتفاق المرتقب صفحة مؤلمة في تاريخ البشرية، في إشارة إلى الصراعات والأزمات الأخيرة التي شهدها الشرق الأوسط، ولا سيما الحرب في غزة.





وشدد السيسي في كلمته التي افتتح بها قمة السلام في شرم الشيخ على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الطموح المشروع للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً أن أمن الشعوب لا يتحقق بالقوة العسكرية فقط، بل السلام خيار استراتيجي يضمن الاستقرار الدائم.



وقال الرئيس المصري: "من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن ينعم بالحرية والكرامة"، مشيراً إلى أن السلام لا تبنيه الحكومات وحدها، بل تبنيه الشعوب كذلك من خلال التعاون والحوار المشترك.



وفي دعوة مباشرة إلى الجانب الإسرائيلي، شدد السيسي على أنه يدعو الشعب الإسرائيلي لمد يده لتحقيق السلام، مؤكداً أن الخيار المشترك لجميع شعوب المنطقة هو السلام العادل والشامل الذي يحمي الحقوق ويعزز الأمن والاستقرار.



وأشار إلى أن مصر ستعمل خلال الأيام المقبلة على وضع الأسس المشتركة لإعادة إعمار قطاع غزة، معتبراً أن هذه المبادرة تمثل خطوة عملية نحو تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.



كما أشار السيسي إلى أن القمة تمثل فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف، ودعم جهود التهدئة، وقال: "نستشرف مستقبلاً مشرقاً لمنطقتنا، وأمامنا فرصة تاريخية فريدة للوصول إلى شرق أوسط مستقر وخالٍ من أسلحة الدمار الشامل".



وختم الرئيس المصري كلمته بالقول: "يجب تنفيذ اتفاق غزة للوصول إلى حل الدولتين وتعزيز تكامل شعوب المنطقة، لضمان سلام دائم وعادل يحقق الأمن والازدهار لجميع شعوب الشرق الأوسط".