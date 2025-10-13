"المياه" تطلق الإطار البيئي والاجتماعي لمشاريعها

06:31 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749737 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، اليوم الاثنين، الإطار البيئي والاجتماعي الجديد لمشاريعها، بالتعاون مع الشركاء الدوليين وبنك التنمية الألماني. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان إن الإطار يعد أداة لضمان دمج أعلى معايير الحماية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، بهدف تسهيل العمل في جميع مراحل المشاريع المستقبلية لتكاملها مع القوانين المحلية والعالمية، بدءا من التخطيط وصولا إلى التنفيذ والانتهاء والصيانة ما بعد التنفيذ.



وتناول الإطار البيئي والاجتماعي عدة محاور تشمل الإطار القانوني، وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، والمشاركة المجتمعية، وكيفية بناء قدرات الكوادر لضمان التطبيق الفعال لهذا الإطار الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة في قطاع المياه.



وحضر إطلاق الإطار مدير إدارة التخطيط والإدارة المهندس سلطان المشاقبة، والدكتور مانويل شيفلر من بنك التنمية الألماني وعدد من موظفي قطاع المياه والشركاء والداعمين والمهتمين بقطاع المياه.

