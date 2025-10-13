فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

07:03 م

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات. اضافة اعلان





وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: غرب عبين، وشرق اشتفينا، والمجاورين لمحطة تحويل اشتفينا، ومركز صحي اشتفينا الشامل.

