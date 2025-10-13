الإثنين 2025-10-13 08:03 م
 

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً
 
الإثنين، 13-10-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة كهرباء إربد، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي غدا الثلاثاء، عن مناطق محدودة في محافظة عجلون، لغايات الصيانة وتحسين جودة الشبكات.اضافة اعلان


وقالت الشركة في بيان، إن الفصل المبرمج الذي سيكون من 9 صباحا ولغاية 4:30 عصرا ، سيشمل مناطق: غرب عبين، وشرق اشتفينا، والمجاورين لمحطة تحويل اشتفينا، ومركز صحي اشتفينا الشامل.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ا

فلسطين المقاومة تعدم عملاء وخارجين عن القانون في غزة

ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

عربي ودولي ترامب: لا أعتقد أنني سأدخل الجنة

قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة

عربي ودولي قمة شرم الشيخ تنطلق بتوقيع وثيقة شاملة بشأن غزة

ا

فلسطين ترامب: سنوقع على وثيقة بشأن اتفاق غزة

بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد

خاص بالوكيل بالصور .. إصابات في رأس ويد طالب إثر اعتداء من معلم مدرسة في اربد

ل

أخبار محلية الملك يلتقي ترامب قبيل انعقاد قمة شرم الشيخ للسلام

ترامب يرجو رئيس الكيان للصفح عن "بيبي" نتنياهو

عربي ودولي ترامب يرجو رئيس الكيان للصفح عن "بيبي" نتنياهو

ا

شؤون برلمانية لقاء حواري حول المرأة والأحزاب والطريق إلى البرلمان



 
 





الأكثر مشاهدة