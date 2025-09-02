الأشغال: إنهاء العمل في مشروع الجسر الجديد في غور حديثة وفتحه أمام حركة السير

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن طول الجسر المنشأ يبلغ 75 مترًا، وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.
وأشارت إلى أن المشروع تضمن هدم الجسر القديم رقم (9) وإعادة إنشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترًا وعرض 13 مترًا، يشتمل على مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.
وشملت الأعمال المنفذة الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية وبلاطة أعلى الجسر، إضافة إلى أعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر، وأعمال الإسفلت والدهان الساخن، وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.
ويأتي إنجاز هذا المشروع استكمالًا لمشاريع نفذتها الوزارة خلال السنوات الخمس الماضية، بهدف حماية الجسور على طريق البحر الميت ومنع تآكل التربة تحت قواعد الجسور، وتحسين الوضع الإنشائي لها لتأمين السلامة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين.
