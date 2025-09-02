الأشغال: إنهاء العمل في مشروع الجسر الجديد في غور حديثة وفتحه أمام حركة السير

الوكيل الإخباري- أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان أعمال إنشاء الجسر الخرساني الجديد البديل للجسر رقم (9) في منطقة غور حديثة على الطريق الممتد من البحر الميت باتجاه مدينة العقبة.

اضافة اعلان



وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن طول الجسر المنشأ يبلغ 75 مترًا، وهو أحد مشاريع المرحلة الثانية من خطة صيانة وإعادة تأهيل الجسور والحمايات على طريق البحر الميت، سويمة، الزارة، غور حديثة.



وأشارت إلى أن المشروع تضمن هدم الجسر القديم رقم (9) وإعادة إنشاء جسر خرساني جديد بطول 75 مترًا وعرض 13 مترًا، يشتمل على مسربين لكل اتجاه مع الأكتاف الخارجية.



وشملت الأعمال المنفذة الحفريات الإنشائية والأعمال الإنشائية للجسر من قواعد وجدران وعوارض خرسانية وبلاطة أعلى الجسر، إضافة إلى أعمال الجابيون والحمايات أسفل الجسر، وأعمال الإسفلت والدهان الساخن، وأعمال تصريف مياه الأمطار أعلى وأسفل الجسر.