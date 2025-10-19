يوم توعوي بمناسبة اليوم العالمي للغذاء

06:12 م

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، فعاليات يوم توعوي متخصص، بالتزامن مع اليوم العالمي للغذاء، الذي يصادف 16تشرين الأول من كل عام، والذي جاء هذا العام تحت شعار: "الحق في الغذاء: من أجل حياة ومستقبل أفضل". اضافة اعلان





وشارك في اليوم التوعوي ممثلون عن جهات رسمية ودولية، وشركاء من القطاعين العام والخاص، ونخبة من الخبراء والأكاديميين والمهنيين في قطاع الغذاء.



‎وأكدت مدير عام المؤسسة الدكتورة رنا عبيدات، أن سلامة وجودة الغذاء تشكلان ركيزة أساسية في حماية صحة الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن "الغذاء والدواء" تواصل العمل لتعزيز أنظمة الرقابة والتفتيش، وتشجيع الممارسات السليمة في إنتاج وتداول الغذاء، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الغذاء الآمن والسليم.



ودعت إلى تنفيذ برامج عملية تسهم في دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق الأمن الغذائي باعتباره مسؤولية وطنية مشتركة، وفي مقدمتها تطوير منصة رقمية تربط بين المستهلكين والمنتجين والجهات الرقابية لتبادل المعلومات الموثوقة حول سلامة الغذاء والتغذية الصحية.



ولفتت إلى ضرورة دمج التثقيف الغذائي في المناهج الدراسية، ودعم الشركات الناشئة والمبادرات التي تعتمد ممارسات صديقة للبيئة في مجالات التغليف والإنتاج، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من الفاقد والهدر الغذائي.



وأشارت إلى أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بين دول الشرق الأوسط لتبادل الخبرات والبيانات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تطوير منظومة أمن غذائي متكاملة ومستدامة على مستوى المنطقة.



وشارك في الفعالية، مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد تامبي الحمكري، ومدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك أحمد العكاليك، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من ممثلي سفارات الدول الشقيقة والصديقة، وممثلين عن غرفة تجارة الأردن ونقابة المهندسين الزراعيين، وخبراء وأكاديميين من قطاع الغذاء.



واستعرض مدير مديرية الغذاء المهندس أمجد رشايدة، جهود المؤسسة في ضمان سلامة الغذاء وحرصها على تطوير السياسات الرقابية وتحسين جودة الغذاء ودعم الصناعات الغذائية الوطنية بما يخدم صحة المواطن.



وتضمنت فعاليات اليوم عددا من المحاضرات حول تعزيز الخيارات الغذائية الآمنة والواعية في الأردن، والمضافات الغذائية، ومواد التعبئة والتغليف المعدة للتلامس مع الغذاء، وآليات قراءة البطاقة الغذائية بطريقة علمية دقيقة، إضافة إلى محاضرة عن أهداف لجنة التوعية والتوجيه والرقابة على القطاع الصناعي.

