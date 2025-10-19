انطلاق أعمال المخيم الشبابي المحلي حول تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في الأردن

05:49 م

انطلقت في محافظة جرش أعمال المخيم الشبابي المحلي حول تعزيز المشاركة المدنية والسياسية للشباب في الأردن، والذي تنفذه الشبكة العربية للشباب في الانتخابات – المنبثقة عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية – بالشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).





ويشارك في المخيم، الذي يُعقد خلال الفترة من 19 ولغاية 22 تشرين الأول 2025، نحو 20 شاباً وشابة يمثلون مؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية، بهدف بناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.



وتضمّن اليوم الأول من أعمال المخيم مجموعة من الجلسات التدريبية التي قدمها فريق عمل الشبكة من الأردن، تونس، ليبيا، ولبنان، تناولت المفاهيم الأساسية للمشاركة المدنية والسياسية، والمساحات المتاحة للشباب في الشأن العام، والمهارات المطلوبة لتعزيز مشاركتهم، إضافة إلى العلاقة بين مشاركة الشباب وأهداف التنمية المستدامة.



ويأتي هذا المخيم، الذي يُعقد في المرحلة الثانية من البرنامج على المستوى الوطني، امتداداً للمرحلة الأولى التي نفذتها الشبكة في تونس خلال شهر نيسان/إبريل من هذا العام، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات الهادفة إلى تعزيز مشاركة الشباب العربي في الحياة المدنية والسياسية، وتبادل الخبرات بين أعضاء الشبكة في مختلف الدول العربية.



ويشكل هذا النشاط محطة مهمة في مسيرة الشبكة نحو تمكين الشباب العربي، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والحياة السياسية.