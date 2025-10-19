رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون في المجال الطبي العسكري

الوكيل الإخباري- استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الأحد، وفداً إماراتياً برئاسة معالي رئيس دائرة الصحة في أبو ظبي، منصور إبراهيم المنصوري، والرئيس التنفيذي لشركة G42 International وممثلين عن شركة M42 والتي تعنى بالمجال الصحي والحلول الرقمية وشركة Space42 لحلول تقنيات الفضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي وشركة Presight للذكاء الإصطناعي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي.

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية، وتطبيقات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتصالات، بهدف تطوير القطاع الصحي العسكري وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.



كما ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين لبناء منظومة صحية عسكرية متطورة تنسجم والمتطلبات المستقبلية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي على عمق العلاقات في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية التحديث التكنولوجي لمواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي.



من جهته، أعرب المنصوري عن تقديره لمستوى الخدمات الطبية الملكية في الأردن، والسمعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.



يشار إلى أن هذه الشركات تعتبر من الشركات الرائدة والمتقدمة في المجال الطبي والتكنولوجي والتي تسعى لإحداث تحوُّل نوعي من خلال تقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم من خلال تسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وتحليلها، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، إذ تقدِّم أعلى مستوى من الإمكانات الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية على مستوى العالم.