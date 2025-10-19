رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون في المجال الطبي العسكري

وجرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال التكنولوجيا الطبية، وتطبيقات الامن السيبراني والذكاء الاصطناعي والاتصالات، بهدف تطوير القطاع الصحي العسكري وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة.
كما ناقش الجانبان سبل تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة في البلدين لبناء منظومة صحية عسكرية متطورة تنسجم والمتطلبات المستقبلية.
وأكد اللواء الركن الحنيطي على عمق العلاقات في البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أهمية التحديث التكنولوجي لمواكبة التطورات العالمية في المجال الطبي.
من جهته، أعرب المنصوري عن تقديره لمستوى الخدمات الطبية الملكية في الأردن، والسمعة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات.
يشار إلى أن هذه الشركات تعتبر من الشركات الرائدة والمتقدمة في المجال الطبي والتكنولوجي والتي تسعى لإحداث تحوُّل نوعي من خلال تقديم حلول سريرية مبتكرة لأصعب التحديات التشخيصية والصحية الحرجة في العالم من خلال تسخير التقنيات الطبية الفريدة المرتكزة على البيانات وتحليلها، ومنها علم الجينوم والذكاء الاصطناعي، إذ تقدِّم أعلى مستوى من الإمكانات الصحية المخصَّصة الدقيقة والوقائية على مستوى العالم.
حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية وأعضاء الوفد الإماراتي المرافق.
-
أخبار متعلقة
-
بسبب عارض صحي.. الملك لن يعقد لقاءه مع رئيس وزراء سلوفينيا
-
الحكومة تقر نظام التخطيط والتنظيم داخل حدود أمانة عمّان
-
إحالة موظف في أمانة عمّان إلى المدّعي العام بعد قيامه بتفتيش دون صلاحية
-
وفد رؤساء المحاكم الدستورية العرب يزور المدينة الأثرية في جرش
-
الحكومة تقر نظامًا جديدًا لتنظيم رسوم المرور على الطرق وتشغيل الطرق البديلة
-
مهم إلى كافة السائقين حاملي الرخص من الفئة الأولى وحتى السادسة
-
تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة التحول الرقمي في النشر
-
قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الأحد