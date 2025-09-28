الأشغال تبدأ بصيانة الطريق الصحراوي بين الحميمة والقويرة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء العمل بمشروع صيانة وتحسين الطريق الصحراوي، في الجزء الممتد من منطقة الحميمة وحتى القويرة، بطول إجمالي يبلغ 25 كيلومترا للاتجاهين (12.5 كلم لكل اتجاه).

وقالت الوزارة إن المشروع الجديد تبلغ تكلفته نحو 3 ملايين دينار، ومن المتوقع إنجازه خلال 180 يوما، مبينة أنه يعد استكمالا لسلسلة مشاريع صيانة نفذتها الوزارة على الطريق الصحراوي، الذي يعد شريانا حيويا يربط العاصمة عمان بالمحافظات كافة بميناء العقبة، ويخدم القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاعان التجاري والسياحي.



وأكدت أنها تضع صيانة الطريق الصحراوي على سلم أولوياتها، بهدف ضمان ديمومة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية عليه.