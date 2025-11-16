الأشغال: تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل

01:13 م

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان أن مشروع المبنى الجديد للعيادات الخارجية وبنك الدم في مستشفى معان الحكومي سيتم تسليمه وتشغيله مع نهاية شهر آذار العام المقبل، فيما بلغت نسبة الإنجاز في المشروع نحو 84 بالمئة حتى الآن.





وأوضح الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن مشروع التوسعة الجديد لمستشفى معان تبلغ مساحته الإجمالية 5154 مترًا مربعًا، ويتضمن إنشاء مبنى حديث يضم العيادات الخارجية وبنك الدم والمستودعات والمختبر وقسم الأشعة، إضافة إلى مكاتب للإدارة.



وأشار إلى أن كلفة المشروع الإجمالية تصل إلى 3 ملايين و750 ألف دينار، ممولة من مخصصات مجلس محافظة معان (اللامركزية).



وأضاف أن إنشاء المبنى الجديد يأتي بهدف توفير خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة تحت سقف واحد، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن مبنى العيادات يتألف من طابقين، طابق التسوية والطابق الأرضي، بمساحة إجمالية تبلغ 4996 مترًا مربعًا، حيث تبلغ مساحة طابق التسوية 2402 مترًا، فيما تبلغ مساحة الطابق الأرضي 2325 مترًا مربعًا، كما تشمل أعمال المشروع إنشاء بيوت الدرج والمظلات والبروزات المعمارية بمساحة إجمالية قدرها 269 مترًا مربعًا.



وتابع أن مشروع التوسعة يحتوي أيضًا على مبانٍ خِدمية تابعة للمبنى الرئيسي، تضم غرفة المولد الكهربائي وغرفة الكهرباء والمحول الخارجي، إضافة إلى مبنى مخصص لغرفة الغازات الطبية الخارجية بمساحة إجمالية قدرها 158 مترًا مربعًا، إلى جانب الأعمال الخارجية من الساحات والأرصفة والأسوار وإنشاء مواقف مخصصة للسيارات، لتصبح المساحة الإجمالية للمشروع بأكمله 5154 مترًا مربعًا.



وذكر المحارمة أن طوابق مبنى العيادات تضم عيادات عامة وتخصصية تشمل عيادات القلب والعظام والنفسية والأطفال والنسائية والجراحة والعيون والجلدية والسمعية والباطنية والمسالك البولية، إضافة إلى مختبرات طبية ومختبرات خاصة ببنك الدم وبنك دم إقليمي وغرف متطورة للأشعة العامة والسينية والبانورامية والألتراساوند.



كما تضم الطوابق عددًا من المستودعات والغرف الإدارية، إضافة إلى دورات مياه وغرف مخصصة للنظافة، وقاعة محاضرات مزودة بمختبر حاسوب متكامل وخدمات مساندة.



وأكد أن تصميم المبنى جاء وفقًا لأحدث المواصفات والمعايير العالمية الخاصة بالمرافق الصحية، بما يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وبطراز حديث يراعي متطلبات الوظيفة الطبية من حيث استخدام المواد والتشطيبات الملائمة لطبيعة العمل والأجهزة الطبية المستخدمة.