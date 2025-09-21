"الأغذية العالمي": خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في الأردن

وأوضح تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 144,600 لاجئ سوري عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وآب 2025.
وبين التقرير أن عودة هؤلاء اللاجئين، أدى إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال آب فقط، بعد إزالة نحو 62 ألف لاجئ من قوائم الدعم عقب مغادرتهم.
في المقابل، حذّر البرنامج من أن الموارد المتاحة حاليًا تكفي لتغطية المساعدات النقدية الشهرية للاجئين فقط حتى كانون الثاني 2026، مشيرًا إلى حاجته إلى 65 مليون دولار إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين حتى نهاية العام المقبل.
ويؤكد التقرير أن اللاجئين في الأردن ما يزالون من الفئات الأشد هشاشة، وأن استمرار المساعدات الغذائية يشكل شريان حياة حاسمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية.
-
أخبار متعلقة
-
طرح مناقصة لإنشاء ممرات مشاة وعواكس أمام بوابات حدائق الملك عبد الله
-
المياه تتسلم حفائر ومواقع حصاد مائي بطاقة 2,1 مليون متر مكعب
-
متصرفية لواء بني عبيد تطلق مبادرة "هواء اربد"
-
حملة لمكافحة الذباب المنزلي في لواء الأغوار الشمالية
-
48 باحثًا مِن الجامعة الأردنيّة بقائمةِ أفضل 2% من الباحثين الأكثرِ تأثيرًا عالميًّا
-
الملك يبدأ اليوم زيارة عمل إلى مدينة نيويورك الأميركية
-
وزير الصحة يخاطب التربية لاتخاذ إجراءات في مقاصف المدارس
-
الأمن العام: إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين