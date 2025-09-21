الأحد 2025-09-21 01:22 م
 

"الأغذية العالمي": خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في الأردن

لاجئون سوريون
لاجئون سوريون
 
الأحد، 21-09-2025 11:02 ص

الوكيل الإخباري-   كشف برنامج الأغذية العالمي، عن تراجع كبير في أعداد اللاجئين المستفيدين من المساعدات الغذائية في الأردن خلال العام الحالي، بالتزامن مع تحذيرات من عجز تمويلي يهدد استمرار هذه المساعدات الحيوية خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح تقرير لبرنامج الأغذية العالمي، أن أكثر من 144,600 لاجئ سوري عادوا طوعًا من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وآب 2025.


وبين التقرير أن عودة هؤلاء اللاجئين، أدى إلى خفض أعداد المستفيدين من المساعدات الشهرية إلى نحو 248 ألف لاجئ في المخيمات والمجتمعات المحلية خلال آب فقط، بعد إزالة نحو 62 ألف لاجئ من قوائم الدعم عقب مغادرتهم.


في المقابل، حذّر البرنامج من أن الموارد المتاحة حاليًا تكفي لتغطية المساعدات النقدية الشهرية للاجئين فقط حتى كانون الثاني 2026، مشيرًا إلى حاجته إلى 65 مليون دولار إضافية لضمان استمرار تلبية الاحتياجات الغذائية العاجلة للاجئين حتى نهاية العام المقبل.


ويؤكد التقرير أن اللاجئين في الأردن ما يزالون من الفئات الأشد هشاشة، وأن استمرار المساعدات الغذائية يشكل شريان حياة حاسمًا لهم في ظل التحديات الاقتصادية.

 
 
