 
الثلاثاء 2024-12-31 03:39 م
 

الأمانة تمدد قرار خصم 20% من قيمة سعر الفضلة لمدة شهرين

جانب من اجتماع مجلس أمانة عمان الكبرى
جانب من اجتماع مجلس أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 31-12-2024 02:10 م
الوكيل الإخباري-   وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على تمديد العمل بقرار المجلس الخاص بتقديم خصم ( 20%) من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات او من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا ولمدة شهرين اعتبارا من تاريخه .اضافة اعلان

  
ووافق المجلس على تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة (75%) من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية  لنهاية العام 2025 ، وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( موئل ) والخاص بمشروع الإدارة الذكية للمياه الحضرية ، وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها مع هيئة تنظيم النقل البري لتركيب مظلات لمواقف التحميل والتنزيل للركاب ضمن لواء الجامعة . 

ووافق المجلس على مسودة مذكرة التفاهم المنوي ابرامها مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بخصوص تبادل المعلومات والوثائق والبيانات لغايات العمل الرسمي ، وعلى تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمة الهواتف المتنقلة " زين " لرعاية المبادرات والفعاليات المشتركة بين الطرفين،  وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها بين الأمانة ومركز تطوير الاعمال بهدف تحفيز الشباب الاردني على الانخراط بسوق العمل .

كما اقر المجلس مذكرة التعاون المبرمة مع بلدية إسطنبول والتي تشمل التعاون في مجالات مشاريع المدن الذكية ، والبنية التحتية والخدمات ، والقضايا الثقافية والبيئة والاستثمار، ووافق على تجديد اتفاقية الرعاية والملحق رقم (1) المبرمة بين مجلس الأمانة ومعهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك حسين  والتي سيتم بموجبها فتح عيادة طبية في حديقة محمود القضاة بمنطقة النصر لتقديم خدمات طبية للمجتمع المحلي .
 
gnews

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