الأمانة تمدد قرار خصم 20% من قيمة سعر الفضلة لمدة شهرين

02:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/715183 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وافق مجلس امانة عمان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ، على تمديد العمل بقرار المجلس الخاص بتقديم خصم ( 20%) من قيمة سعر الفضلة عند الدفع نقدا بعد استكمال باقي الإجراءات او من قيمة سعر الفضلة المقسطة غير المسددة عند الدفع نقدا ولمدة شهرين اعتبارا من تاريخه . اضافة اعلان





ووافق المجلس على تمديد اعفاء السلع الزراعية البستانية المعدة للتصدير بنسبة (75%) من الرسوم المفروضة عليها بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانية لنهاية العام 2025 ، وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ( موئل ) والخاص بمشروع الإدارة الذكية للمياه الحضرية ، وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها مع هيئة تنظيم النقل البري لتركيب مظلات لمواقف التحميل والتنزيل للركاب ضمن لواء الجامعة .



ووافق المجلس على مسودة مذكرة التفاهم المنوي ابرامها مع هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بخصوص تبادل المعلومات والوثائق والبيانات لغايات العمل الرسمي ، وعلى تجديد اتفاقية الرعاية المبرمة مع الشركة الأردنية لخدمة الهواتف المتنقلة " زين " لرعاية المبادرات والفعاليات المشتركة بين الطرفين، وعلى الاتفاقية المنوي ابرامها بين الأمانة ومركز تطوير الاعمال بهدف تحفيز الشباب الاردني على الانخراط بسوق العمل .



كما اقر المجلس مذكرة التعاون المبرمة مع بلدية إسطنبول والتي تشمل التعاون في مجالات مشاريع المدن الذكية ، والبنية التحتية والخدمات ، والقضايا الثقافية والبيئة والاستثمار، ووافق على تجديد اتفاقية الرعاية والملحق رقم (1) المبرمة بين مجلس الأمانة ومعهد العناية بصحة الأسرة/ مؤسسة الملك حسين والتي سيتم بموجبها فتح عيادة طبية في حديقة محمود القضاة بمنطقة النصر لتقديم خدمات طبية للمجتمع المحلي .