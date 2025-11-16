الأمن العام يواصل حملة "تفقد جاهزية المركبات" استعداداً للشتاء

11:49 ص

الوكيل الإخباري- واصلت مديرية الأمن العام تنفيذ حملتها التوعوية والوقائية لتفقد جاهزية المركبات خلال فصل الشتاء.





وشملت الحملة توزيع بروشورات توعوية على السائقين في مختلف محافظات المملكة، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة حول أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المركبة، والحد من الحوادث الناجمة عن الظروف الجوية.

