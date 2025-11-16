الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع الاستجابة لجميع الاستغاثات

وأوضح أن ما دخل حتى الآن من مساعدات لم يتجاوز 15% من الاحتياجات، قائلا "لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات نتيجة قلة الإمكانيات"، فيما يواجه القطاع منخفضا جويا لم تصمد الخيام أمامه.
