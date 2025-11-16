الدفاع المدني بغزة: لا نستطيع الاستجابة لجميع الاستغاثات

08:29 ص

الوكيل الإخباري- قال الدفاع المدني في غزة إنه لم يتم حتى الآن إدخال الخيام إلى قطاع غزة، مشددا على عدم التزام الاحتلال بذلك. اضافة اعلان





وأوضح أن ما دخل حتى الآن من مساعدات لم يتجاوز 15% من الاحتياجات، قائلا "لا نستطيع الاستجابة للعديد من الاستغاثات نتيجة قلة الإمكانيات"، فيما يواجه القطاع منخفضا جويا لم تصمد الخيام أمامه.

