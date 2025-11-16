تقدم نوعي بإنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لشهر تشرين الأول

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر تشرين الأول، أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حققت تقدما نوعيا على صعيد قياس النزاهة وتعزيز الأمن السيبراني وتكثيف التعاون الإقليمي والمجتمعي.

اضافة اعلان



وبحسب التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي، اليوم الأحد، أعلنت الهيئة على المستوى الوطني نتائج الدورة الثانية من مؤشر النزاهة الوطني 2024-2025، حيث ارتفعت نسبة التزام الجهات الحكومية بمعايير النزاهة الوطنية بنسبة تجاوزت 14 بالمئة مقارنة بنتائج الدورة الأولى.



وفي محور الأمن السيبراني والتحول الرقمي، وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز الأردني للتصميم والتطوير بهدف تعزيز التعاون في تقديم خدمات الأمن السيبراني وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المستقبل بما ينسجم مع التشريعات السارية.



كما أطلقت حملة إعلامية بعنوان "نزاهة رقمية تحول رقمي فعال ومستدام"، سلطت الضوء على أهمية النزاهة في حماية الخدمات الرقمية وضمان استدامتها ونظمت فعالية "بالوعي السيبراني نحقق النزاهة الرقمية" بالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني.



وتضمن التقرير الإشارة إلى تنظيم مسابقتين الأولى "سايبر واعي" بنسختها الحكومية بمشاركة ممثلين من 14 وزارة ومؤسسة حكومية والثانية "المصمم المبدع" لأفضل فيديو يهدف إلى نشر مفاهيم النزاهة الرقمية والأمن السيبراني