بعد موجة جدل.. شيراز تكشف تفاصيل علاقتها بحسام حبيب

عارضة الأزياء اللبنانية شيراز
 
الأحد، 16-11-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   حسمت الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية شيراز الجدل حول علاقتها بالفنان المصري حسام حبيب، مؤكدة أن العلاقة بينهما تقتصر على التعاون الفني فقط، دون أي ارتباط عاطفي كما أشيع.

وأوضحت شيراز أن التعاون يتمحور حول ألبوم غنائي باللهجة المصرية يشرف عليه حسام حبيب بالكامل، موضحة أن العرض جاء منه بعد أن لاحظ إمكانياتها الفنية.


وبرغم التأكيد على الجانب المهني، أشادت شيراز بحسام ووصفت شخصيته بالمحترمة والمهذبة، مشيرة إلى موهبته الموسيقية، وكشفت أنه وجه لها أغنية كانت مخصصة لألبوم مطربة أخرى، دون الكشف عن هويتها.


يُذكر أن الجدل بدأ في أكتوبر الماضي بعد انتشار صور تجمعهما، وزاد تفاعله على مواقع التواصل بعد قيام شيراز بإلغاء متابعة حسام على "إنستغرام"، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق فقط بالتعاون الفني.

 

