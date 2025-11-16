وزارة المياه: ارتفاع منسوب سد الوالة بـ400 ألف م³ بعد تعرضه للجفاف

وأوضح الحيصة ، أن الهطولات الأخيرة أسهمت أيضا في رفع السعة التخزينية لعدد من السدود، إذ وصل سد البويضة في لواء الرمثا إلى سعته التخزينية الكاملة باعتباره أحد مواقع الحصاد المائي.
وأشار إلى أن هذه الأمطار ستنعكس إيجابا على القطاع الزراعي وقطاع المياه وسلطة وادي الأردن من خلال تحسين نوعية الأشجار والثمار في المحصلة.
وبيّن أن كوادر السلطة عملت على إدامة تزويد قناة الملك عبدالله بالمياه وفتح المهارب ومجاري التصريف، لافتا النظر إلى أن الأردن عانى الموسم الماضي من جفاف شديد تسبب بضغط كبير على الموارد المائية في مختلف المناطق.
وفي السياق، قالت وزارة المياه والري في بيان لها الأحد، إن المعدل السنوي طويل الأمد للهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأحد إلى 4% من المعدل السنوي البالغ 8.1 مليار متر مكعب، مضيفة أن كميات الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض منذ مساء الخميس وحتى صباح الأحد بلغت 1.8 مليون متر مكعب.
