الأحد 2025-11-16 02:00 م
 

وزارة المياه: ارتفاع منسوب سد الوالة بـ400 ألف م³ بعد تعرضه للجفاف

سد الوالة
سد الوالة
 
الأحد، 16-11-2025 12:49 م
الوكيل الإخباري-   شهد سد الوالة، الذي تعرض لحالة جفاف خلال الموسم الماضي، دخول قرابة 400 ألف متر مكعب من مياه الأمطار منذ بدء الحالة الأخيرة لعدم الاستقرار الجوي، وفق ما أكد الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة، الذي وصف هذه الأرقام بأنها "مبشرة" في بداية الموسم المطري.اضافة اعلان


وأوضح الحيصة ، أن الهطولات الأخيرة أسهمت أيضا في رفع السعة التخزينية لعدد من السدود، إذ وصل سد البويضة في لواء الرمثا إلى سعته التخزينية الكاملة باعتباره أحد مواقع الحصاد المائي.

وأشار إلى أن هذه الأمطار ستنعكس إيجابا على القطاع الزراعي وقطاع المياه وسلطة وادي الأردن من خلال تحسين نوعية الأشجار والثمار في المحصلة.

وبيّن أن كوادر السلطة عملت على إدامة تزويد قناة الملك عبدالله بالمياه وفتح المهارب ومجاري التصريف، لافتا النظر إلى أن الأردن عانى الموسم الماضي من جفاف شديد تسبب بضغط كبير على الموارد المائية في مختلف المناطق.

وفي السياق، قالت وزارة المياه والري في بيان لها الأحد، إن المعدل السنوي طويل الأمد للهطولات المطرية ارتفع حتى صباح الأحد إلى 4% من المعدل السنوي البالغ 8.1 مليار متر مكعب، مضيفة أن كميات الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض منذ مساء الخميس وحتى صباح الأحد بلغت 1.8 مليون متر مكعب.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

فلسطين صحة غزة: الوضع مأساوي والنقاط الطبية تعطلت جراء المنخفض

ؤرب

فن ومشاهير بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها

قصر الباشا الأثري

فلسطين الاحتلال يسرق 17000 قطعة أثرية من قصر الباشا بغزة

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف

وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية

أخبار محلية وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية

قب

فن ومشاهير شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

قا

فيديو الوكيل مواطن: ابني ضربته الكهربا من عامود الإنارة



 
 





الأكثر مشاهدة