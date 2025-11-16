شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"

وكانت شذى قد تحدثت في برنامج حواري سابق عن رد فعل بسمة بعد طلاقها من تامر حسني، ووصفتها بأنها "موهوبة ولطيفة لكنها لا تمتلك خبرة كافية في الحياة"، وهو ما اعتبرته بسمة غير مهم بالنسبة لها.
وردّت شذى لاحقًا في فيديو متداول، مؤكدة أنها لم تنتقد بسمة وإنما مدحتها، وأن رد فعل الأخيرة أظهر لها أنها "ضائعة ومجرد ظل لشخص آخر".
يُذكر أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني بعد زواج دام 11 عامًا، وأنجبا ثلاثة أطفال: تاليا وآمايا وآدم.
-
أخبار متعلقة
-
بعد موجة جدل.. شيراز تكشف تفاصيل علاقتها بحسام حبيب
-
وائل جسار يوضح حقيقة انفصاله عن زوجته
-
أحمد سعد يتعرض لحادث سير خطير (فيديو)
-
أيتن عامر تتعرض لإصابة في عينها خلال تصوير مسلسل جديد
-
بدر الشعيبي يفاجئ جمهوره بزواجه الثالث ويشارك لحظات عقد القران - صورة
-
مي عز الدين وأحمد تيمور يتصدران الترند بسبب فارق العمر بينهما
-
أنباء عن قصة حب تجمع عمرو دياب بنجمة شهيرة في الوسط الفني - فيديو
-
بعد نزاع 10 سنوات.. أول حكم لصالح أحمد عز في قضية نفقة طفلي زينة