شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"

الوكيل الإخباري- شنّت الفنانة العراقية شذى حسون هجومًا على الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بعد أن أعربت الأخيرة عن استيائها من تدخل بعض النجوم في حياتها الشخصية، واعتبرت تعليق شذى عليها غير مفيد.

اضافة اعلان



وكانت شذى قد تحدثت في برنامج حواري سابق عن رد فعل بسمة بعد طلاقها من تامر حسني، ووصفتها بأنها "موهوبة ولطيفة لكنها لا تمتلك خبرة كافية في الحياة"، وهو ما اعتبرته بسمة غير مهم بالنسبة لها.



وردّت شذى لاحقًا في فيديو متداول، مؤكدة أنها لم تنتقد بسمة وإنما مدحتها، وأن رد فعل الأخيرة أظهر لها أنها "ضائعة ومجرد ظل لشخص آخر".



يُذكر أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني بعد زواج دام 11 عامًا، وأنجبا ثلاثة أطفال: تاليا وآمايا وآدم.