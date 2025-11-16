عجلون: الهطولات المطرية تعزز التوجه نحو مزيد من مشروعات الحصاد المائي

وأكد رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب أن المجلس خصص 70 ألف دينار ضمن موازنة العام المقبل لدعم قطاع الزراعة بهدف تنفيذ مشروعات تخدم المزارعين وتسهم بإيجاد حلول مستدامة للتحديات المائية المتزايدة.
من جانبه، قال مدير زراعة عجلون المهندس رامي العدوان إن الحصاد المائي أصبح خيارًا استراتيجيًا لرفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة، مشيرًا إلى أن مجموع الهطولات المطرية في المحافظة بلغ 84 مليمترا منذ يوم الخميس وحتى صباح اليوم ما يعزز فرص التوسع في مشروعات تجميع مياه الأمطار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العدوان إن المديرية نفذت خلال العام الحالي 210 آبار لحصاد المياه في مختلف مناطق المحافظة، وتواصل جهودها في توعية المزارعين بأهمية البرك الترابية والخزانات ودورها في توفير مصادر مائية داعمة للري.
من جهته، قال مدير زراعة كفرنجة الدكتور محمد شفيق المومني إن كمية الأمطار الهاطلة على اللواء منذ بداية المنخفض بلغت 65 مليمترا، معتبرًا أن هذه الكميات تشكل رافدًا مهمًا للمشروعات المائية في المنطقة.
