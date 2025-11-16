استئناف البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

09:28 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن أعمال البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقية في قطاع غزة ستُستأنف اليوم. اضافة اعلان





ومنذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سلّمت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) حتى الآن 24 جثة إسرائيلية من أصل 28.