الأحد 2025-11-16 02:02 م
 

مجلس النواب يناقش الاثنين معدّل "خدمة العلم" ويعطيه صفة الاستعجال

رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم
برنامج خدمة العلم
 
الأحد، 16-11-2025 01:06 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس النواب، الاثنين، جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع القوانين التي وردتها من الحكومة، أبرزها مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، مع إعطائه صفة الاستعجال.

وكان سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، أعلن في آب الماضي عن إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم قريبا، خلال لقائه مع شباب وشابات من محافظة إربد.


رئيس الوزراء جعفر حسان، أكد أن مشروع قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية سيكون من ضمن أولويات الحكومة التشريعية خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لبدء تنفيذ برنامج خدمة العلم الذي أعلن عنه سمو ولي العهد، مطلع شهر شباط من العام المقبل.


ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.

 
 
