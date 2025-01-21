الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج ،وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء .
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