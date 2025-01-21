الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث، مؤكدًا بأن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي بتاريخ (18/1/2025) وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث إنهم اتفقوا مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات. اضافة اعلان





وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج ،وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء .