 
الثلاثاء 2025-01-21 06:46 م
 

الأمن العام يوضّح ملابسات فيديو دهس سيدة وبناتها الثلاث بإربد

الأمن العام
الأمن العام
الثلاثاء، 21-01-2025 04:59 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أوضح الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادثة دهس سيدة وبناتها الثلاث، مؤكدًا بأن الحادثة وقعت يوم السبت الماضي بتاريخ (18/1/2025) وأنه لم يتم تقديم أي شكوى في حينه، حيث إنهم اتفقوا مع السائق على مراجعة المستشفى من أجل إجراء الفحوصات وعلاج الفتيات.اضافة اعلان

 
وتابع الناطق الإعلامي أنه بتاريخ اليوم تقدم ذوو الفتيات بشكوى لدى المدعي العام والشرطة بالحادثة بعد خلاف مع السائق حول العلاج  ،وجرى إرسال الفتيات للمستشفى للحصول على التقارير الطبية اللازمة فيما جرى ضبط السائق وستتم إحالة القضية بعد الانتهاء من التحقيقات كافّة للقضاء .
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية القوات المسلحة الأردنية تحتفل بيوم الشجرة

امطار

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تنبيهات ونصائح

سقوط أمطار في العاصمة عمان

الطقس الارصاد : كتلة هوائية باردة ورطبة وامطار رعدية بهذا الموعد

ولي العهد

أخبار محلية إطلاق قناة رسمية خاصة بأخبار ونشاطات ولي العهد على “واتساب”

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية الأردن يعزي تركيا

وزارة الأوقاف

أخبار محلية "الأوقاف" تدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء الجمعة

فاتورة كهرباء

أخبار محلية الأردن.. تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن على هذه القطاعات

المفرق

أخبار محلية مركز صحي المفرق الشامل يحصل على اعتمادية الحالات المتعلقة بالعنف الأسري



 




الأكثر مشاهدة