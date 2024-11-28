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الأمن يحذر الأردنيين بشأن وسائل التدفئة

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 28-11-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري-   حذرت مديرية الدفاع المدني الأردنيين اليوم الخميس من وضع المدفأة بالقرب من الأثاث .

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وقالت في منشور عبر "فيسبوك" "احرص على عدم وضع المدفأة بالقرب من الأثاث والستائر والممرات الضيقة خوفا من وقوع الحوادث".

 
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