13 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 13 شهيدا، منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و6 شهداء انتشال، و8 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

اضافة اعلان