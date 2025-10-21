الثلاثاء 2025-10-21 05:21 م
 

13 شهيدا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أرشيفية
 
الثلاثاء، 21-10-2025 05:08 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 13 شهيدا، منهم 7 شهداء نتيجة استهداف مباشر من الاحتلال و6 شهداء انتشال، و8 إصابات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

 
 
