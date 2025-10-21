وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي

وشملت الزيارة، التي رافقه خلالها النائب أحمد الهميسات ومديرا إدارتي الأبنية والمشاريع في الوزارة المهندس عصام أبو أحمدة، واللوازم والتزويد آفاق الرمامنة، مدارس: البترا الأساسية الأولى والثانية، وجاوا الشرقية الثانوية للبنات، وعبد الرحمن بن عوف الأساسية للبنين، وإسكان الطيبة الثانوية الأولى المختلطة، والجويدة الأساسية المختلطة الأولى والثانية، والجويدة الثانوية للبنين، والملك عبدالله الثاني للتميز/ المقابلين، وأبو بكر الصديق الثانوية للبنين الأولى والثانية.
وتابع الدكتور محافظة خلال جولته سير انتخابات البرلمان الطلابي في المدارس التي زارها، والتي كانت الوزارة قد أجرتها اليوم في مدارس المملكة كافة، مبينًا أن هذه المجالس تسعى لإعداد جيل قيادي قادر على تحمّل المسؤولية وامتلاك القدرة على الاتصال الفعّال والتخطيط وإدارة المواقف المختلفة وتعزيز روح الانتماء للوطن، إضافة إلى رفع مستوى الوعي السياسي والديمقراطي بين الطلبة.
وجال الدكتور محافظة في مختلف مرافق المدارس التي شملتها الزيارة، وحضر جانبًا من الحصص الدراسية، مستمعًا إلى ملاحظات واستفسارات الطلبة.
كما تابع سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني (BTEC) في المدارس المهنية للاطمئنان على التجهيزات التي وفرتها الوزارة، والتي تسهم في إنجاح البرنامج، مستمعًا إلى ملاحظات الطلبة والمعلمين.
وأكد الدكتور محافظة خلال الجولة حرص الوزارة على تطبيق التشريعات التربوية، خاصة فيما يتعلق بالانضباط المدرسي والدوام المدرسي.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
-
الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025
-
إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن
-
وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
وزير الإدارة المحلية: إنجاز تطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق بيئياً وسياحياً خلال عام
-
ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية.. أول مشروع رقمي متكامل في الأردن
-
منظمة "الفاو" في الأردن تحتفل بـ80 عامًا على تأسيسها