الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

نفت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شروق هلال، صحة الرسالة المتداولة عبر تطبيق "سناب شات"، والتي تزعم صدور “تحذير رسمي” يقضي بإغلاق الحسابات التي لا تعيد إرسال رسالة معينة إلى 20 شخصاً خلال ساعتين.

