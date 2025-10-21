الثلاثاء 2025-10-21 01:47 م
 

الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

الثلاثاء، 21-10-2025 01:25 م

الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 نفت الناطق الإعلامي باسم وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، شروق هلال، صحة الرسالة المتداولة عبر تطبيق "سناب شات"، والتي تزعم صدور “تحذير رسمي” يقضي بإغلاق الحسابات التي لا تعيد إرسال رسالة معينة إلى 20 شخصاً خلال ساعتين.

وأكدت هلال لـ "الوكيل الاخباري"  أن هذه الرسالة مضلِّلة ولا تمت بصلة إلى إدارة التطبيق أو لأي جهة رسمية، مشددة على أن "سناب شات" لا يقوم بإغلاق الحسابات لمجرد تداول رسائل من هذا النوع، وإنما يتم تعليق أو إيقاف الحساب فقط في حال وجود مخالفات فعلية لسياسات الاستخدام مثل انتحال الهوية أو نشر محتوى مخالف.

ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم إعادة إرسال أو تداول الرسائل مجهولة المصدر، والتحقق دائماً من الأخبار أو التحذيرات التقنية عبر القنوات الرسمية للتطبيقات أو الجهات المختصة.

 
 
