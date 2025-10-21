الاقتصاد الرقمي توضح بشأن رسالة تحذير إغلاق حسابات "سناب شات" المتداولة

وأكدت هلال لـ "الوكيل الاخباري" أن هذه الرسالة مضلِّلة ولا تمت بصلة إلى إدارة التطبيق أو لأي جهة رسمية، مشددة على أن "سناب شات" لا يقوم بإغلاق الحسابات لمجرد تداول رسائل من هذا النوع، وإنما يتم تعليق أو إيقاف الحساب فقط في حال وجود مخالفات فعلية لسياسات الاستخدام مثل انتحال الهوية أو نشر محتوى مخالف.
ودعت الوزارة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم إعادة إرسال أو تداول الرسائل مجهولة المصدر، والتحقق دائماً من الأخبار أو التحذيرات التقنية عبر القنوات الرسمية للتطبيقات أو الجهات المختصة.
-
أخبار متعلقة
-
مطالبة وزارة التربية بصرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين
-
تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 32 حالة في الأردن الشهر الماضي
-
رقم قياسي لليرات الذهب الإنجليزي والرشادي في الأردن
-
بعد أن استمرت لعقود .. "عطلة الحلاقين" في الأردن إلى زوال
-
العبادي: رؤية الملك كانت صائبة منذ البداية .. و"سلام شرم الشيخ" في مهب الريح
-
الترخيص: رقابة إلكترونية على سيارات تدريب القيادة قريباً
-
توضيح هام بشأن توحيد مدد رخص القيادة
-
إدارة الترخيص: لا تعديل على لوحات المركبات الخصوصية والتغييرات تشمل الرسمية والحكومية فقط