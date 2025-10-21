الثلاثاء 2025-10-21 07:02 م
 

مؤسسة "هند رجب" تدعو الجنائية الدولية لاعتقال قتلة هند

مؤسسة "هند رجب" تدعو الجنائية الدولية لاعتقال قتلة هند
مؤسسة "هند رجب" تدعو الجنائية الدولية لاعتقال قتلة هند
 
الثلاثاء، 21-10-2025 05:42 م
الوكيل الإخباري-   قالت "مؤسسة هند رجب" اليوم الثلاثاء إنها دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق الجناة الـ24 الضالعين بقتل هند رجب ومنفذيه.اضافة اعلان


وقدمت المؤسسة ملفا إلى الجنائية الدولية في لاهاي بشأن مقتل الطفلة هند و6 من عائلتها والمسعفين اللذين هرعا لإنقاذها في حي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة مطلع عام 2024.

وأضافت المؤسسة أن الملف -المكون من 120 صفحة بموجب المادة 15- يحدد مسؤولية 24 جنديا وقائدا إسرائيليا في مقتلهم.

ودعت لتوسيع التحقيق ليشمل ما تعرف بسرية "إمبراطورية مصاصي الدماء" و"الكتيبة المدرعة 52″ و"اللواء المدرع 401″.

وجاءت هذه الدعوة بعد تحقيق قام به الصحفي الفلسطيني تامر المسحال عبر برنامج "ما خفي أعظم" أمس الاثنين عن أسماء عسكريين إسرائيليين متورطين في قتل الطفلة الفلسطينية.

وهند رجب طفلة فلسطينية كان عمرها 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

كما قتل الجيش الإسرائيلي المسعفين اللذين هرعا لإنقاذها عقب استغاثة أطلقتها عبر اتصال مع جمعية الصليب الأحمر الفلسطينية.

وذكر البرنامج أن من المتورطين "قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا".

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت "مؤسسة هند رجب" الحقوقية تقديمها شكوى ضد بني أهارون إلى الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب ولمسؤوليته عن مقتل الطفلة الفلسطينية.

وتأسست "مؤسسة هند رجب" في فبراير/شباط 2024، وتتخذ من بروكسل مقرا رئيسيا لها، وتنشط في ملاحقة مسؤولين وعسكريين إسرائيليين عبر دعاوى قضائية بأنحاء العالم.

الجزيرة
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية.. أول مشروع رقمي متكامل في الأردن

ن

شؤون برلمانية الفايز يترأس جانبا من جلسة المناقشة العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف

منظمة "الفاو" في الأردن تحتفل بـ80 عامًا على تأسيسها

أخبار محلية منظمة "الفاو" في الأردن تحتفل بـ80 عامًا على تأسيسها

ب

أخبار محلية "مياه المفرق" تنفذ مشاريع حفر وإعادة تأهيل آبار ارتوازية

ب

اقتصاد محلي انخفاض مدوٍ جديد على أسعار الذهب في الأردن

ل

أخبار محلية بني مصطفى تطلع على مشاريع إنتاجية لجمعية تبنه الخيرية وأسرة منتجة في الكورة

ولي العهد يترأس اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية ولي العهد يترأس اجتماعا في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

ا

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح مسجد الصالحين في الرمثا



 
 





الأكثر مشاهدة