الأمن ينعى إيناس الهواورة ومحمد الخلايلة

ونقل العقيد الطراونة أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز إلى ذوي الفقيدة، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
وشارك في مراسم التشييع نائب مدير شرطة محافظة مادبا العقيد إسماعيل الفريحات، والشرطة المجتمعية، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
وفي سياق متصل، ومندوبًا عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك مدير شرطة محافظة المفرق العميد محمد السواعير في تشييع جثمان الوكيل محمد أحمد الخلايلة إلى مقبرة المنيفة في محافظة المفرق.
ونقل العميد السواعير خالص العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي الجهاز إلى ذوي الفقيد، داعيًا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما شارك في التشييع قائد مجموعة مراسم الأمن العام العقيد بدر البطوش، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن العام من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
