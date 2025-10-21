إعلام أمريكي: محمد بن سلمان وترامب سيوقعان اتفاقات كبرى في نوفمبر

الثلاثاء 2025-10-21 08:42 م
 

الثلاثاء، 21-10-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أفادت وسائل إعلام أميركية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارة يجريها إلى واشنطن نوفمبر المقبل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر مطلعة لشبكة "سي بي إس نيوز" أن ولي العهد السعودي من المقرر أن يزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر للقاء الرئيس الأميركي، في أول زيارة رسمية له إلى واشنطن خلال الولاية الثانية لترامب.

ومن المقرر أن يتناول لقاء نوفمبر الصفقات التي جرى بحثها في مايو الماضي، إلى جانب ملفات التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين.

وأكدت المصادر أن مسؤولي الجانبين يخططون لإقامة حفل توقيع رسمي خلال زيارة ولي العهد، لكن التفاصيل لا تزال قيد الترتيب.

ووفقًا لبلومبيرغ، سيجري توقيع اتفاقيات حول الذكاء الاصطناعي والدفاع والتعاون النووي والتجارة.

يأتي ذلك بعد أيام من دخول وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة حيز التنفيذ والذي توسط فيه ترامب وأشادت به السعودية.

سكاي نيوز
 
 
