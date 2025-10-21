الثلاثاء 2025-10-21 07:01 م
 

التربية: عقود العمل الورقية خارج الخدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال

الثلاثاء، 21-10-2025 05:58 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد عقد العمل الموحد الإلكتروني ليكون المعتمد رسميًا لغايات تعيين العاملين والعاملات في المدارس الخاصة ورياض الأطفال اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، مؤكدة أنه لن يتم قبول أي عقود عمل ورقية بعد الآن.اضافة اعلان


وجاء القرار وفقًا لتعميم أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، استنادًا إلى كتاب ورد من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص / الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بتاريخ 14 تشرين الأول 2025.

ويهدف تطبيق العقد الإلكتروني إلى تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في القطاع الخاص التعليمي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير العملية التعليمية في المملكة.


Image1_10202521175815632702713.jpg
 
 
