التربية: عقود العمل الورقية خارج الخدمة في المدارس الخاصة ورياض الأطفال

وجاء القرار وفقًا لتعميم أصدرته الوزارة اليوم الثلاثاء واطلع عليه "الوكيل الإخباري"، استنادًا إلى كتاب ورد من رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص / الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، بتاريخ 14 تشرين الأول 2025.
ويهدف تطبيق العقد الإلكتروني إلى تعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للعاملين في القطاع الخاص التعليمي، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتطوير العملية التعليمية في المملكة.
