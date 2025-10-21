الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025

الوكيل الإخباري- شاركت الجامعة الأردنية ممثلة بمركز تنمية وخدمة المجتمع، للسنة الثانية على التوالي بتنظيم فعاليات ماراثون الأطفال، وماراثون برومين عمان 2025 اللذين أقيما مؤخرا بالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والجهات الرسمية والأهلية.

وجاءت مشاركة المركز في إطار حرصه على دعم الأنشطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والتشجيع على نمط حياة صحي ونشيط، إضافة إلى تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، الأمر الذي ينسجم مع رؤية وسعي الجامعة الأردنية المستمر لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي.



وتمثلت المشاركة من خلال إشراك عدد كبير من المتطوعين من طلبة الجامعة، وتوليتهم مهام ومسؤوليات التنسيق، واستقبال المشاركين، وتقديم الدعم اللوجستي، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في إنجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة.



بدوره، أكد مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع محمد مصطفى، أن مشاركة الجامعة تأتي استمرارا لدورها الريادي في دعم المبادرات الوطنية، وإيمانا منها بأن العمل التطوعي والرياضي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي وفاعل.