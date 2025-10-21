الثلاثاء 2025-10-21 08:41 م
 

الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025

ب
جانب من الماراثون
 
الثلاثاء، 21-10-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري- شاركت الجامعة الأردنية ممثلة بمركز تنمية وخدمة المجتمع، للسنة الثانية على التوالي بتنظيم فعاليات ماراثون الأطفال، وماراثون برومين عمان 2025 اللذين أقيما مؤخرا بالتعاون مع الجمعية الأردنية للماراثونات ومشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية والجهات الرسمية والأهلية.

اضافة اعلان


وجاءت مشاركة المركز في إطار حرصه على دعم الأنشطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والتشجيع على نمط حياة صحي ونشيط، إضافة إلى تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، الأمر الذي ينسجم مع رؤية وسعي الجامعة الأردنية المستمر لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي.


وتمثلت المشاركة من خلال إشراك عدد كبير من المتطوعين من طلبة الجامعة، وتوليتهم مهام ومسؤوليات التنسيق، واستقبال المشاركين، وتقديم الدعم اللوجستي، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في إنجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة.


بدوره، أكد مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع محمد مصطفى، أن مشاركة الجامعة تأتي استمرارا لدورها الريادي في دعم المبادرات الوطنية، وإيمانا منها بأن العمل التطوعي والرياضي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي وفاعل.


يشار إلى أن مشاركة الجامعة الأردنية من خلال المركز تأتي ضمن جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تجمع مختلف فئات المجتمع على روح التعاون والتكافل.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم

أخبار محلية اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم

ل

اقتصاد محلي "الاستهلاكية المدنية" تعلن عن عروض ترويجية في أسواقها

ل

أخبار محلية وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة

ا

فلسطين فانس: لن ننشر قوات أميركية على الأرض في غزة

"هبوط قاسي" للذهب والفضة عالمياً بعد موجة صعود قياسية

أسواق ومال "هبوط قاسي" للذهب والفضة عالمياً بعد موجة صعود قياسية

ب

أخبار محلية الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025

وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي

أخبار محلية وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي

ل

أخبار محلية إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن



 
 





الأكثر مشاهدة