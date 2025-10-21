الجامعة الأردنية تشارك بتنظيم فعاليات ماراثوني الأطفال وبرومين عمان 2025

وجاءت مشاركة المركز في إطار حرصه على دعم الأنشطة الوطنية الهادفة إلى تعزيز الصحة العامة، والتشجيع على نمط حياة صحي ونشيط، إضافة إلى تنمية روح التعاون والعمل الجماعي، الأمر الذي ينسجم مع رؤية وسعي الجامعة الأردنية المستمر لتعزيز الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة التطوع والعمل الجماعي.
وتمثلت المشاركة من خلال إشراك عدد كبير من المتطوعين من طلبة الجامعة، وتوليتهم مهام ومسؤوليات التنسيق، واستقبال المشاركين، وتقديم الدعم اللوجستي، الأمر الذي كان له الأثر الطيب في إنجاح الحدث وخروجه بصورة مشرفة.
بدوره، أكد مدير مركز تنمية وخدمة المجتمع محمد مصطفى، أن مشاركة الجامعة تأتي استمرارا لدورها الريادي في دعم المبادرات الوطنية، وإيمانا منها بأن العمل التطوعي والرياضي يشكلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مجتمع صحي وفاعل.
يشار إلى أن مشاركة الجامعة الأردنية من خلال المركز تأتي ضمن جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، لا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاهية، والهدف السابع عشر المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف، من خلال دعم الأنشطة الرياضية التي تجمع مختلف فئات المجتمع على روح التعاون والتكافل.
-
أخبار متعلقة
-
اتحاد العمال: عملية تسجيل عقود المعلمين في المدارس الخاصة تسير بشكل منتظم
-
وزير الداخلية: الأردن يستضيف حالياً 3.5 مليون لاجئ من 43 دولة
-
وزير التربية يتفقد مدارس في لواء القويسمة ويتابع انتخابات البرلمان الطلابي
-
إطلاق مشاريع جديدة لتعزيز الصناعة الخضراء في الأردن
-
وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
-
وزير الإدارة المحلية: إنجاز تطوير المخطط الشمولي لمنطقة الأزرق بيئياً وسياحياً خلال عام
-
ولي العهد يفتتح مدينة العقبة الرقمية.. أول مشروع رقمي متكامل في الأردن
-
منظمة "الفاو" في الأردن تحتفل بـ80 عامًا على تأسيسها