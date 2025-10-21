وزير الشباب يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

07:26 م

الوكيل الإخباري- التقى وزير الشباب، نائب رئيس مجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي، الدكتور رائد العدوان، اليوم الثلاثاء، الفائزين بالجائزة، خلال الدورتين الأولى والثانية.





جاء ذلك في ثلاثة لقاءات أقيمت ضمن فئات الجائزة الأربعة: الأفراد، والفرق الجماعية، والمؤسسات الربحية وغير الربحية، بحضور أمين عام الوزارة رئيس لجنة إدارة الجائزة الدكتور مازن أبو البقر.



وأكد العدوان خلال اللقاءات، أن الجائزة تعد أسمى جائزة تقديرية تمنح في مجال العمل التطوعي في المملكة، مبينا أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات الوطنية والمتطوعين والفائزين بالجائزة لتحقيق أهدافها في تعزيز ثقافة التطوع وتقدير الجهود التطوعية ذات الأثر والاستدامة.



وقال إن الجائزة تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مبينا حرص سموه على تكريم الجهود التطوعية والالتقاء بالفائزين بالجائزة في إطار تطوير وتنظيم العمل التطوعي بالمملكة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وأشار العدوان إلى ضرورة تعزيز الشراكة مع المؤسسات الرسمية والوطنية والمبادرات الفائزة، ووضع خطة تسويقية تركز على تسليط الضوء على المبادرات التطوعية والأثر الذي يحققه التطوع في مختلف مجالات الحياة.



ولفت إلى أن اللقاءات مع الفائزين والتي سيرافقها أخرى مع مختلف المبادرات التطوعية، توفر مساحة للحوار الفعال للخروج بتوصيات وأفكار من شأنها تجويد العمل للدورة المقبلة للجائزة.



وبين حرص الوزارة على توطين المبادرات التطوعية الهادفة في مديريات الشباب والمراكز الشبابية والتشبيك مع مختلف المؤسسات بما يدعم جهود وأنشطة المبادرات، مؤكدا أن الوزارة بكافة مراكزها مفتوحة أمام جميع الشباب والمبادرات التطوعية.



وأكد العدوان، ضرورة التوسع في مجالات العمل التطوعي نحو مجالات الريادة والابتكار والبيئة والصحة والتعليم والتدريب إلى جانب المجال الاجتماعي والخيري.



بدورهم، طرح المشاركون مجموعة من الأفكار والمقترحات الرامية إلى تعزيز ثقافة التطوع في المجتمع ومأسسة العمل التطوعي، لا سيما في المدارس والجامعات، وتقديم الدعم المالي للمبادرات التطوعية .



وأكد الفائزون أهمية التعريف بالجائزة في المحافل المحلية والدولية، بوصفها أنموذجا عالميا لمأسسة العمل التطوعي وإشراك الفائزين بالجائزة بالترويج لها والتشبيك مع مختلف المؤسسات الداعمة بما يضمن استدامة الأعمال التطوعية.

