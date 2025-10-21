مطالبة وزارة التربية بصرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - ناشد معلمون وزارة التربية والتعليم بضرورة صرف مستحقات نقابة المعلمين، وخاصة المعلمين المشتركين في صندوق التكافل.

ووجه المعلم المتقاعد زياد أبو زيد مناشدة عبر"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بخصوص مستحقات المعلمين المشتركين في صندوق التكافل.



وقال انه خدم في قطاع التعليم أكثر من 30 عام، ولغاية اليوم، ما زال هو وعدد كبير من المعلمين بانتظار توضيح رسمي حول مستحقاتهم المالية في الصندوق، والآلية التي سيتم فيها صرف الحقوق أو تسويتها .