الثلاثاء 2025-10-21 11:59 ص
 

مطالبة وزارة التربية بصرف المستحقات المالية لهؤلاء المعلمين

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 21-10-2025 11:03 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   ناشد معلمون وزارة التربية والتعليم بضرورة صرف مستحقات نقابة المعلمين، وخاصة المعلمين المشتركين في صندوق التكافل.

ووجه المعلم المتقاعد  زياد أبو زيد مناشدة  عبر"برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا" بخصوص مستحقات المعلمين المشتركين في صندوق التكافل.


وقال انه خدم في قطاع التعليم أكثر من 30 عام، ولغاية اليوم، ما زال هو وعدد كبير من المعلمين بانتظار  توضيح رسمي حول مستحقاتهم المالية في الصندوق، والآلية التي سيتم فيها صرف الحقوق أو تسويتها .

 

 يشار ان وزارة التربية والتعليم اعلنت سابقا انه سيتم إعادة جميع المبالغ المقتطعة من المعلمين لصالح النقابة إلى مستحقيها حسب الأصول اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة الدستورية المتعلق بعدم دستورية قانون النقابة بتاريخ 2025/7/17.

وبينت أن جميع الاقتطاعات المالية التي حصلت لصالح نقابة المعلمين الأردنيين بالاستناد الى قانون نقابة المعلمين الأردنيين والتشريعات الصادرة بمقتضاه، ستعاد إلى مستحقيها.

 
 
